В Бийске задержали мужчину, избившего женщин в автобусе

СЕГОДНЯ 04:54 2019-04-04T06:33:35+03:00

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3 апреля правоохранители задержали подозреваемого в избиении двух женщин в бийском автобусе. Им оказался 25-летний местный житель, сообщает Бийский рабочий.

Резонансное видео «автобусного конфликта» (мы не можем его опубликовать из-за обилия ненормативной лексики), случившегося в конце марта в Бийске, разлетелось по соцсетям и вызвало много шума. На нем двое нетрезвых мужчин щелкают семечки в автобусе и сбрасывают шелуху на пол. После замечания кондуктора между женщиной и мужчинами завязывается словесная перепалка. В самый разгар конфликта в автобус заходит пассажирка. После очередных оскорблений один из мужчин толкает кондуктора, за нее вступается зашедшая девушка. Тогда пьяный бийчанин начинает избивать пассажирку. Кондуктор пытается отцепить парня от девушки и говорит, что в салоне установлена камера. После этого молодые люди успокаиваются.

Мужчина признал свою вину, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU