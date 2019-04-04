В Алтайском крае могут появиться новые приюты для животных

СЕГОДНЯ 03:58 2019-04-04T08:44:51+03:00

На это из краевого бюджета выделят 16 миллионов

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Алтайские депутаты обсудили вопрос содержания бездомных животных. Они предложили открыть новые приюты для четвероногих беспризорников.

С 2016 года животных отлавливала некоммерческая организация «Ласка», которая выиграла конкурс. Только за 2018 год в Барнауле было отловлено 1140 бездомных, сообщают на сайте Алтайского краевого Заксобрания. В 2019 году на эти услуги из краевого бюджета выделили 16 млн рублей, что в два раза превышает прошлогодний бюджет на отлов.

Депутаты отметили, что каждый год в районах края на отлов и содержание бездомных животных тратиться лишь 70% заложенных денег. Местные власти не хотят заниматься этим вопросом, да и единых требований к приютам пока нет. Так что главной проблемы увеличенное финансирование не решит.

Следующее заседание по этому вопросу запланировано в мае.

- Создание комплексного механизма по организации работы с животными без владельцев - задача уже 2020 года, когда вступит в полную силу федеральный закон об обращении с животными и будут приняты отраслевые акты, - отметил председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов.

ИСТОЧНИК KP.RU