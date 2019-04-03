2019-04-03T16:50:52+03:00
Общество

11,5 тысяч человек на Алтае заболели ОРВИ

Иван ОЛЕКСЮК
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На Алтае по-прежнему бушует ОРВИ. За неделю с 25 по 31 марта зарегистрировано 11,5 тыс. случаев заболевании.

По словам специалистов, уровень заболеваемости идет на спад. По сравнению с предшествующей неделей он снизился на 24,7%. Превышение эпидемического порога по отдельным возрастным группам населения не зарегистрировано.

Региональный Роспотребнадзор рекомендуем соблюдать общие меры неспецифической профилактики ОРВИ:

- при пребывании в местах массового скопления людей, посещении медицинских организаций, общественного транспорта, крупных торговых центров пользуйтесь одноразовыми медицинскими масками. Напоминаем, что маска имеет ограниченный срок службы и подлежит смене каждые 1,5-2 часа;

- после пребывания в местах массового скопления людей промывайте полость носа и горло антисептическими растворами;

- старайтесь вести здоровый образ жизни: достаточно спать, чаще гулять, употреблять в пищу продукты богатые витаминами, быть физически активным, исключить вредные привычки;

- чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку;

- соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом, особенно после тактильного контакта с людьми;

- избегайте контакта с больными острыми респираторными заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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