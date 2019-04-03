2019-04-03T16:52:46+03:00
Общество

Экс-главу сельсовета на Алтае будут судить за взятку

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае бывшего главу сельсовета Солтонского района будут судить за взяточничество. В 2016 году его оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности.

Как сообщает краевой Следственный комитет, не желая выплачивать штраф из личных средств, должностное лицо потребовал от главы крестьянского хозяйства передать ему 15 тысяч рублей за возможность беспрепятственно пользоваться земельными участками без фактического оформления на них договоров аренды и последующей неуплаты арендных платежей. Полученной от предпринимателя суммой обвиняемый в последующем оплатил административный штраф. Кроме того, в июле 2018 года он также получил взятку в размере 15 тысяч рублей от главы хозяйства, воспользовавшись денежными средствами по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия бывший глава сельсовета свою вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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