Внимание, розыск: Пропала женщина-полицейский
Жителей Алтайского края просят помочь в розыске пропавшей женщины-полицейского из Кузбасса. 8 марта 24-летняя Айсель Алиева ушла из здания отдела полиции и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Девушка работает следователем отдела полиции «Заводский» УМВД России по городу Новокузнецку.
Приметы: на вид 22-26 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные длинные, глаза темные.
При себе у молодой женщины был рюкзак светлый на молнии и пуговицах, одета в джинсы синие, на ногах туфли черные на молнии.
Жителей, которым что-либо известно о личности разыскиваемой или ее местонахождении, просим сообщить по телефонам: (3842) 327263 либо в Управление уголовного розыска управления МВД России по Алтайскому краю по телефонам: 397-130, 397-002.
ИСТОЧНИК KP.RU