2019-04-03T14:23:22+03:00
Общество

Внимание, розыск: Пропала женщина-полицейский

Иван ОЛЕКСЮК
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Айсель АлиеваАйсель АлиеваФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Жителей Алтайского края просят помочь в розыске пропавшей женщины-полицейского из Кузбасса. 8 марта 24-летняя Айсель Алиева ушла из здания отдела полиции и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Девушка работает следователем отдела полиции «Заводский» УМВД России по городу Новокузнецку.

Приметы: на вид 22-26 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные длинные, глаза темные.

При себе у молодой женщины был рюкзак светлый на молнии и пуговицах, одета в джинсы синие, на ногах туфли черные на молнии.

Жителей, которым что-либо известно о личности разыскиваемой или ее местонахождении, просим сообщить по телефонам: (3842) 327263 либо в Управление уголовного розыска управления МВД России по Алтайскому краю по телефонам: 397-130, 397-002.

ИСТОЧНИК KP.RU

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