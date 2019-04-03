Внимание, розыск: Пропала женщина-полицейский

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-03T14:23:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Алтайского края просят помочь в розыске пропавшей женщины-полицейского из Кузбасса. 8 марта 24-летняя Айсель Алиева ушла из здания отдела полиции и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Девушка работает следователем отдела полиции «Заводский» УМВД России по городу Новокузнецку.

Приметы: на вид 22-26 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные длинные, глаза темные.

При себе у молодой женщины был рюкзак светлый на молнии и пуговицах, одета в джинсы синие, на ногах туфли черные на молнии.

Жителей, которым что-либо известно о личности разыскиваемой или ее местонахождении, просим сообщить по телефонам: (3842) 327263 либо в Управление уголовного розыска управления МВД России по Алтайскому краю по телефонам: 397-130, 397-002.

ИСТОЧНИК KP.RU