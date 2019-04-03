2019-04-03T13:52:14+03:00
Общество

Погода в Барнауле на 4 апреля 2019 года: дождь, ветер и +9 градусов

Дарья САВЕНКО
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В ближайшие два дня в Барнауле будет дождь.В ближайшие два дня в Барнауле будет дождь.Фото: Дарья САВЕНКО
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В четверг, 4 апреля 2019 года, в Барнауле ожидается небольшой дождь, поэтому захватите с собой на всякий случай зонт.

Как рассказали алтайские синоптики, в ночь на четверг температура воздуха по Алтайскому краю опустится до -1…+1 градуса, а днем поднимется до +7…+9. В течении дня ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью передают -2…+3 градуса, днем +6…+11, местами в южных районах до +18 градусов. С ночи дождь, который продолжится в некоторых районах и днем. Ветер северо-восточный 5-10, местами порывы до 16 метров в секунду.

Дождь также ожидается и в пятницу, 5 апреля.

По состоянию на 16:00 (мест.) 3 апреля уровень воды в реке Алей в Рубцовске – 588 см (критический - 600), на реке Чумыш в районе Белоглазово – 514 см (520).

ИСТОЧНИК KP.RU

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