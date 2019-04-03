2019-04-03T13:26:55+03:00
Общество

Около 2 млн рублей вернули жители Алтайского края за переплату по ЖКХ

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Около 2 млн рублей вернули жители Алтайского края за переплату по ЖКХОколо 2 млн рублей вернули жители Алтайского края за переплату по ЖКХФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Почти полторы тысячи жителей региона обратились в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края в 2019 году с жалобами на выросшие суммы в коммунальных квитанциях.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, часть обращений связана с изменениями в нормативных актах, многие из которых вступили в силу с начала 2019 года. В частности, изменен порядок начисления платы за отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Госжилинспекторы рассмотрели обращения собственников помещений шести многоквартирных домов, находящихся в управлении одной из барнаульских компаний.

В ходе проверок было определено, что управляющая компания внесла в договор пункт, позволяющий ей один раз в год изменять размер платы в одностороннем порядке, что идет в разрез с Жилищным кодексом РФ.

По требованию Госинспекции управляющая компания сделала перерасчет платы в марте за содержание помещения более чем на 60 тысяч рублей в пользу жителей этих домов.

По результатам всех проверок общий объем денег, возвращенных собственникам жилья в первом квартале 2019 года, составил около двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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