Около 2 млн рублей вернули жители Алтайского края за переплату по ЖКХ
Почти полторы тысячи жителей региона обратились в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края в 2019 году с жалобами на выросшие суммы в коммунальных квитанциях.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, часть обращений связана с изменениями в нормативных актах, многие из которых вступили в силу с начала 2019 года. В частности, изменен порядок начисления платы за отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами.
Госжилинспекторы рассмотрели обращения собственников помещений шести многоквартирных домов, находящихся в управлении одной из барнаульских компаний.
В ходе проверок было определено, что управляющая компания внесла в договор пункт, позволяющий ей один раз в год изменять размер платы в одностороннем порядке, что идет в разрез с Жилищным кодексом РФ.
По требованию Госинспекции управляющая компания сделала перерасчет платы в марте за содержание помещения более чем на 60 тысяч рублей в пользу жителей этих домов.
По результатам всех проверок общий объем денег, возвращенных собственникам жилья в первом квартале 2019 года, составил около двух миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU