СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-03T13:26:55+03:00

Около 2 млн рублей вернули жители Алтайского края за переплату по ЖКХ Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Изменить размер текста: A A

Почти полторы тысячи жителей региона обратились в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края в 2019 году с жалобами на выросшие суммы в коммунальных квитанциях.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, часть обращений связана с изменениями в нормативных актах, многие из которых вступили в силу с начала 2019 года. В частности, изменен порядок начисления платы за отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Госжилинспекторы рассмотрели обращения собственников помещений шести многоквартирных домов, находящихся в управлении одной из барнаульских компаний.

В ходе проверок было определено, что управляющая компания внесла в договор пункт, позволяющий ей один раз в год изменять размер платы в одностороннем порядке, что идет в разрез с Жилищным кодексом РФ.

По требованию Госинспекции управляющая компания сделала перерасчет платы в марте за содержание помещения более чем на 60 тысяч рублей в пользу жителей этих домов.

По результатам всех проверок общий объем денег, возвращенных собственникам жилья в первом квартале 2019 года, составил около двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU