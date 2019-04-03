Барнаулец убил свою тетю из-за квартиры в центре

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-03T13:14:37+03:00

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В Барнауле 32-летний мужчина убил родную тетю из-за квартиры в центре. Все произошло 31 марта. У мужчины должен был родиться ребенок, поэтому он предложил 68-летней женщине поменяться жильем – уступить ему свою «двушку», съехав в его однокомнатную квартиру.

Но женщина ответила единственному наследнику отказом. Мол, помру – заберешь, а пока жива – даже и не думай. А дальше произошло следующее:

Пока женщина смотрела телевизор в гостиной, он схватил кухонный нож и нанес пенсионерке более 15 ударов.

- А после попытался замести следы, устроив поджог и утилизировав одежду вместе с орудием убийства, - пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul»

Соседи, почуяв дым, вызвали пожарных, а те, вскрыв дверь и потушив возгорание, нашли тело. Наряд оперативников сразу же выехал на место преступления и принялся разрабатывать всевозможные варианты, в т.ч. ближайших родственников. Когда же следователь связался с тем самым 32-летним племянничком, тот поведал историю, что с тётей больше трёх дней не виделся, ничего не знает и вообще ни при делах.

Правда, племянник не знал, что оперативники первым делом проверили камеры наблюдения. В итоге парня задержали за убийство (105 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU