В Барнауле на 20 дней перекроют участки двух улиц

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-03T13:06:51+03:00

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Почти на три недели в Барнауле перекроют участки двух улицы.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с 3 по 23 апреля в связи с проведением работ по строительству тепловой сети будет организовано перекрытие улиц Володарского, Парижской Коммуны в районе пересечения с бульваром 9 Января.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках, по возможности заранее выбирать маршруты объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU