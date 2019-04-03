Какая судьба ждет бийских депутатов-нарушителей

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-03T12:39:28+03:00

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Накануне стало известно, что бийские депутаты, которые допустили ошибки в декларациях за 2017 год, все-таки будут вынуждены сдать мандат. К тому же, наказание ожидает девять человек, а не семь, как было заявлено в недавнем решении суда.

Как сообщает «ПОЛИТСИБРУ», председатель БГД Сергей Ларейкин уже получил на руки мотивировочную часть решения суда, но пока не ознакомился с ней и давать комментарии не готов.

В конце марта суд постановил вернуть на рассмотрение в думу дела проштрафившихся депутатов. Именно на таком сценарии настаивала местная прокуратура. В основном депутаты забывали указать наличие счетов в банках, занижали свои заработки и другое. А кто-то наоборот, завысил собственные доходы. Единственным наказанием является лишение мандата.

Согласно сведениям инсайдеров, БГД не станет опротестовать вердикт суда в вышестоящей инстанции и тем самым затягивать дело.

Еще несколько дней назад угроза остаться без депутатского кресла была актуальна для четырех единороссов - Константин Белый, Александр Казаков, Юрий Кудинов, Игорь Степанов, а также по одному представителю от других фракций. Это Александр Вишняков (ЛДПР), Евгений Тиуков (СР) и Александр Хлыновский (КПРФ). По информации «Политсибру», к ним примкнут еще два народных избранника – руководитель фракции ЛДПР в Бийской гордуме Алексей Карасев, а также депутат от ЕР Алексей Круглов.

Если БГД действительно заберет мандаты у девяти депутатов, дополнительные выборы могут состояться только по трем одномандатным округам. Остальные шесть «декларационных нарушителей» прошли в БГД по партспискам.

- Изначально прокуратура Бийска высказывала претензии к 17 народным избранникам за неточности и ошибки в декларациях о доходах. Правда, если наказывать пришлось бы всех, это грозило роспуском БГД. Поскольку представительный орган в таком случае терял более половины списочного состава. Таким образом выборы проводились бы заново, - отмечает издание.

После принятия гордумой решения о прекращении полномочий депутатов по закону выборы должны пройти в течение года. Назначить их необходимо не ранее чем за 90 дней и не позднее 80 дней до дня голосования. В данном случае речь идет о периоде с 9 по 19 июня. В таком случае дополнительные выборы состоятся 8 сентября, в Единый день голосования.

Если БГД по какой-либо причине не успеет уложиться в срок до 19 июня, тогда довыборы могут пройти в любое воскресенье, в том числе и в 2020 году, но не позже, чем спустя год после лишения депутатов мандатов.

ИСТОЧНИК KP.RU