2019-04-03T12:28:13+03:00
Общество

Материнский капитал в Алтайском крае можно будет использовать до трехлетия ребенка

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Материнский капитал в Алтайском крае можно будет использовать до трехлетия ребенкаМатеринский капитал в Алтайском крае можно будет использовать до трехлетия ребенкаФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Средства регионального материнского капитала в Алтайском крае предлагают позволить тратить до достижения детьми трехлетнего возраста.

Как пояснила председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по социальной политике Татьяна Ильюченко, на текущий момент средства регионального материнского капитала, которые в 2019 году составляют около 55 тысяч рублей, семьи могут потратить на улучшение жилищных условий и образование детей, но только после того, как ребенку исполнится три года.

На заседании, посвященном реализации региональных проектов направления «Демография» прозвучало предложение с 2020 года разрешить пользоваться средствами маткапитала до достижения этого возраста. Разработка соответствующего документа начнется в ближайшее время совместно депутатами АКЗС и Правительством Алтайского края.

– Такое изменение позволит оплачивать услуги посещения ребенком ясельной группы детского сада, что в свою очередь даст маме возможность раньше выйти на работу, – пояснила Татьяна Ильюченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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