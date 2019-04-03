Стало известно, когда маршрут №55 вновь выйдет на линию в Бийске

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-03T12:14:24+03:00

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В ближайшую пятницу, 5 апреля, в Бийске возобновиться движение по скандальному маршруту №55.

Напомним, в 20-х числах марта автобусы этого маршрута просто не вышли на линию. Перевозчик Юрий Матусович пояснил, что для него это убыточно и работать он больше по этому маршруту не намерен. Сегодня стало известно, что его место займет объединенная группа из нескольких автопредпринимателей. Уже много лет ассоциацию «Газелистов» представляет Валерий Попов.

- Говорить, что маршрут нерентабелен, несправедливо. У нас сегодня отслеживается пассажиропоток. Мы знаем, что есть маршруты гораздо менее выгодные – 50-й или 47-й, например. Но ведь задача перевозчика – обеспечить транспортное обслуживание населения. Это социальная нагрузка, в том числе, а не просто бизнес. Получил на этом прибыль – хорошо. И на 55-м она была. Во всяком случае, на бензин и зарплату водителям ее точно хватало, - цитирует Попова «Бийский рабочий».

Движение автобусов на маршруте возобновится уже на этой неделе. Выйти на линию «Газели» должны с пятницы, 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU