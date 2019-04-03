2019-04-03T11:37:34+03:00
Общество

В Алтайском крае отремонтируют почти 68 километров федеральных дорог

Иван ОЛЕКСЮК
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В 2019 году в Алтайском крае собираются отремонтировать 68 километров федеральных дорог - А-322 и Р-256 «Чуйский тракт». Об этом сообщает региональное правительство.

На Чуйском тракте неподалеку от Сибирского и Новоалтайска, а также на трех участках трассы А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» - в Топчихинском, Шипуновском и Поспелихинском районах положат «слои износа». Которые сохранят дорогу от разуршения. На обходе Бийска выполнят шероховатую поверхностную обработку на участке в десять километров.

На Чуйском тракте возле населенных пунктов Бажево и Солнечное (с 207 по 212 километр) заменят барьерное ограждение, обновят 134 дорожных знака и установят два табло контроля скорости. В качестве покрытия используют современный и износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон. Такой же верхний слой дорожной одежды уложат на трассе А-322 с 239 по 249 километр, где запланирован капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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