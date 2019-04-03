2019-04-03T09:32:19+03:00
Экономика

Руководителя «Иткульского спиртзавода» могут наказать за нарушения трудового законодательства

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Директор «Иткульского спиртзавода» может потерять занимаемую должность из-за нарушений трудового законодательства.

Как сообщают «Наши новости» задолженность предприятия перед сотрудниками превысила девять миллионов рублей. Известно, что 367 работников завода с конца февраля не получают заработную плату. Ранее прокуратура сообщала, что им удалось добиться от завода выплаты почти шести с половиной миллионов рублей долга.

Предположительно директор «Иткульского спиртзавода» за дальнейшую невыплату зарплат, может быть отстранен от руководящего поста на срок от одного до трех лет.

В СМИ уже писали о том, что завод находится в предбанкротном состоянии, но руководство предприятия эту информацию не подтверждает.

Еще в ноябре «Промсвязьбанк» потребовал через суд взыскать с «Иткульского спиртзавода» 134 млн рублей долга. В феврале суд наложил арест на имущество и на расчетные счета предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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