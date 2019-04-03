Муж вонзил зубы в руку жене, а она ему – нож в живот

СЕГОДНЯ 09:06 2019-04-03T09:06:04+03:00

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Семейное празднование дня рождения закончилось ножевым ранением в Барнауле. Все произошло 26 марта в доме по проспекту Ленина, 135.

День рождения праздновала 57-летняя женщина в компании 59-летнего супруга и общей подруги. Они распивали алкогольные напитки, и ничто не предвещало беды, но муж вдруг набросился на свою жену, вцепившись зубами ей в руку.

Как сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», женщина не могла никак освободиться, но видимо боль была настолько нестерпимой, что она схватила нож и ударила им мужа в живот. Тот разжал зубы и прекратил агрессию.

Женщина вызвала врачей, которые оказали помощь барнаульцу, а потом, согласно регламенту, сообщили о ЧП в полицию. Теперь жительнице грозит уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU