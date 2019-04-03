2019-04-03T08:27:46+03:00
Происшествия

На Алтае будут судить жителя за торговлю паленым алкоголем

Иван ОЛЕКСЮК
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На Алтае 45-летний мужчина решил подзаработать продажей паленой водки. Больше года в домашних условиях он и двое подельников изготавливали фальсифицированную водку, которую реализовывали на территории Алтайского края и Республики Алтай.

- Эксперты провели исследование спиртосодержащей жидкости и дали заключение о ее несоответствии требованиям ГОСТа. В общей сложности с ноября 2016 года по февраль 2018 года участники организованной группы произвели суррогатной водки на сумму около 400 тысяч рублей, - сообщает краевое управление МВД.

Сейчас все трое мужчин обвиняются в производстве немаркированной алкогольной продукции, незаконном использовании чужого товарного знака и использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенное организованной группой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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