2019-04-03T07:17:42+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула купила мопса за 5000 рублей, но собаку не получила

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Полицейским предстоит установить личность мошенника, который обманул жительницу Барнаула на 5000 рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 38-летняя женщина нашла в Интернете объявление о продаже щенка мопса. Когда она позвонила по указанному телефону, ей сказали, что деньги за собаку нужно перевести вперед, а щенка привезут к ней на попутном автомобиле из другого города.

Жительница Барнаула сделала все, как ее просили, однако в назначенный час не дождалась автомобиля со щенком. Женщина стала звонить на телефоны, оставленные продавцом, но номера были недоступны, а объявление о продаже собаки к тому моменту было удалено.

Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция обращается к жителям и гостям краевой столицы с просьбой быть бдительными и не переводить деньги неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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