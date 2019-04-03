Жительница Барнаула купила мопса за 5000 рублей, но собаку не получила
Полицейским предстоит установить личность мошенника, который обманул жительницу Барнаула на 5000 рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 38-летняя женщина нашла в Интернете объявление о продаже щенка мопса. Когда она позвонила по указанному телефону, ей сказали, что деньги за собаку нужно перевести вперед, а щенка привезут к ней на попутном автомобиле из другого города.
Жительница Барнаула сделала все, как ее просили, однако в назначенный час не дождалась автомобиля со щенком. Женщина стала звонить на телефоны, оставленные продавцом, но номера были недоступны, а объявление о продаже собаки к тому моменту было удалено.
Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Полиция обращается к жителям и гостям краевой столицы с просьбой быть бдительными и не переводить деньги неизвестным лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU