2019-04-03T06:50:31+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» проиграл тульскому «Арсеналу» в повторном матче

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
«АлтайБаскет» проиграл тульскому «Арсеналу» в повторном матче«АлтайБаскет» проиграл тульскому «Арсеналу» в повторном матчеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Игроки «АлтайБаскета» не смогли взять реванш у тульского «Арсенала» в повторном домашнем матче, который состоялся накануне, 2 апреля.

Напомним, что барнаульская команда испытывает серьезные кадровые проблемы. В списке травмированных – Дмитрий Злобин, Клим Мускулис и Василий Рыженко.

Во многом, именно это обстоятельство не позволило «АлтайБаскету» составить серьезную конкуренцию тульскому «Арсеналу».

Уже после первой четверти гости повели 21:14, а к большому перерыву их преимущество в счете достигло 9 очков.

Во второй половине матча игра у хозяев вовсе разладилась. Игроки «АлтайБаскета» допустили за встречу 26 потерь, что не могло не отразиться на итоговом счете – 59:89.

Самым результативным в составе барнаульской команды оказался Илья Ашмаров. На его счету 20 набранных очков.

Следующие матчи «АлтайБаскет» проведет на выезде против ставропольского «Динамо» 10 и 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В барнаульском районе ВРЗ на 20 дней перекроют несколько улиц
В Барнауле прошла краевая олимпиада по робототехнике
Жительница Барнаула купила мопса за 5000 рублей, но собаку не получила
На Алтае выявили недостаток протеина в кормовых добавках для животных
Экстренное предупреждение: реки Алтайского края стремительно наполняются
«Ростелеком» в Алтайском крае награжден благодарностью за помощь в борьбе с детским туберкулезом
Выпускники АлтГТУ востребованы заводом «Ростсельмаш»
На Алтае пройдут учеты сибирской кабарги
Барнаульцев приглашают на продовольственные ярмарки
В Алейске на благоустройство сквера и дворов выделят 18,6 млн рублей
Погода на 3 апреля 2019 года в Барнауле: +11 градусов
В Барнауле до конца недели могут снести скандальную автомойку
Владимир Путин назначил нового прокурора Алтайского края
Рубцовск может подтопить в ближайшие дни
Несколько алтайских депутатов лишились полномочий в связи с утратой доверия
Житель Алейска несколько дней шиковал на украденные у знакомого деньги
Вечером 2 апреля военные перекроют дороги недалеко от Барнаула
В Алтайском крае дополнительно выделили 54 млн рублей на ремонт спортивных учреждений
Павловский деревообрабатывающий комбинат выпустил первую плиту МДФ