«АлтайБаскет» проиграл тульскому «Арсеналу» в повторном матче

СЕГОДНЯ 06:50 2019-04-03T06:50:31+03:00

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Игроки «АлтайБаскета» не смогли взять реванш у тульского «Арсенала» в повторном домашнем матче, который состоялся накануне, 2 апреля.

Напомним, что барнаульская команда испытывает серьезные кадровые проблемы. В списке травмированных – Дмитрий Злобин, Клим Мускулис и Василий Рыженко.

Во многом, именно это обстоятельство не позволило «АлтайБаскету» составить серьезную конкуренцию тульскому «Арсеналу».

Уже после первой четверти гости повели 21:14, а к большому перерыву их преимущество в счете достигло 9 очков.

Во второй половине матча игра у хозяев вовсе разладилась. Игроки «АлтайБаскета» допустили за встречу 26 потерь, что не могло не отразиться на итоговом счете – 59:89.

Самым результативным в составе барнаульской команды оказался Илья Ашмаров. На его счету 20 набранных очков.

Следующие матчи «АлтайБаскет» проведет на выезде против ставропольского «Динамо» 10 и 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU