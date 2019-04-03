На Алтае пройдут учеты сибирской кабарги

СЕГОДНЯ 05:04 2019-04-03T05:04:30+03:00

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Провести исследование планируют в 2020-2021 годы. В России это впервые полномасштабные учеты численности кабарги во всех ареалах.

Кабаргу будут считать зимой по следам в заповедниках и национальных парках, где изначально запрещена охота. Данная мера позволит снизить лимиты добычи кабарги на общеохотничьих угодьях.

Как сообщает Сайлюгемский национальный парк, в России кабарга находится в катастрофической ситуации, сравнимой с кризисом XIX века, когда самый маленький олень практически был истреблен. Скрытое браконьерство на территориях обитания – основная причина массового уничтожения кабарги. По оценкам специалистов, в Хакасии, Тыве и на Алтае ежегодно добывается около 15-20 тысяч особей, из них самцов, обладающих мускусной железой – порядка 4-5 тысяч. 90% животных попадают в браконьерские петли.

Мускус – ценнейшее природное вещество – впоследствии нелегально реализуется по закупочной цене около 1000 рублей за 1 грамм. В среднем за один сезон опытный охотник добывает 6-12 «пупков», пригодных для продажи.

Добыча сибирской кабарги официально запрещена только в Горном Алтае – вид включен в Красную книгу Республики Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU