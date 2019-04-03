Барнаульцев приглашают на продовольственные ярмарки
Изменить размер текста:
В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки. На площадках жители смогут купить мясо, рыбу, колбасы, полуфабрикаты, масло, яйца, кондитерские изделия, муку, сахар, фрукты, овощи напрямую у производителя.
Ярмарки состоятся в субботу, 6 апреля. Традиционно, площадки будут работать почти во всех районах города с 10 утра до 2 часов дня по следующим адресам:
Железнодорожный район
пр-кт Ленина,71;
пр-кт Красноармейский,131.
Индустриальный район
ул. 50 лет СССР,51а.
Ленинский район
пл.Народная.
Октябрьский район
пр-кт Ленина,152.
Центральный район
пр-кт Красноармейский,36;
ул.Чайковского,21а.
ИСТОЧНИК KP.RU