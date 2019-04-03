Барнаульцев приглашают на продовольственные ярмарки

СЕГОДНЯ 04:56 2019-04-03T04:56:49+03:00

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В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки. На площадках жители смогут купить мясо, рыбу, колбасы, полуфабрикаты, масло, яйца, кондитерские изделия, муку, сахар, фрукты, овощи напрямую у производителя.

Ярмарки состоятся в субботу, 6 апреля. Традиционно, площадки будут работать почти во всех районах города с 10 утра до 2 часов дня по следующим адресам:

Железнодорожный район

пр-кт Ленина,71;

пр-кт Красноармейский,131.

Индустриальный район

ул. 50 лет СССР,51а.

Ленинский район

пл.Народная.

Октябрьский район

пр-кт Ленина,152.

Центральный район

пр-кт Красноармейский,36;

ул.Чайковского,21а.

ИСТОЧНИК KP.RU