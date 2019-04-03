В Алейске на благоустройство сквера и дворов выделят 18,6 млн рублей
Алейску выделят 18,6 млн рублей, чтобы привести в порядок сквер в Ульяновском переулке и дворы в районе швейной фабрике, микрорайоне Южный, по улице Олешко и на других территориях.
Финансирование осуществляется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на текущий год. В настоящее время для Алейска уже разработаны необходимые проекты и подготовлена документация.
- Проект предусматривает покрытие из брусчатки и бордюра, монтаж остановки для городского автотранспорта, установку малых архитектурных форм, озеленение территории. Кстати, сквер для благоустройства выбрали горожане в ходе открытого интернет-голосования за общественные территории, - сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.
Уточняется, всего в рамках проекта до 2024 года планируют благоустроить еще семь общественных пространств и 17 дворов.
ИСТОЧНИК KP.RU