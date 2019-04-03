2019-04-03T04:50:27+03:00
Общество

В Алейске на благоустройство сквера и дворов выделят 18,6 млн рублей

Иван ОЛЕКСЮК
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Алейску выделят 18,6 млн рублей, чтобы привести в порядок сквер в Ульяновском переулке и дворы в районе швейной фабрике, микрорайоне Южный, по улице Олешко и на других территориях.

Финансирование осуществляется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на текущий год. В настоящее время для Алейска уже разработаны необходимые проекты и подготовлена документация.

- Проект предусматривает покрытие из брусчатки и бордюра, монтаж остановки для городского автотранспорта, установку малых архитектурных форм, озеленение территории. Кстати, сквер для благоустройства выбрали горожане в ходе открытого интернет-голосования за общественные территории, - сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

Уточняется, всего в рамках проекта до 2024 года планируют благоустроить еще семь общественных пространств и 17 дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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