Погода на 3 апреля 2019 года в Барнауле: +11 градусов

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-02T18:11:21+03:00

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Днем 3 апреля 2019 года в Барнауле ожидается до +9…+11 градусов.

По данным алтайских синоптиков, в ночь на среду температура воздуха в краевой столице опустится до -2…-4 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду. По Алтайскому краю ночью 0…-5, днем +7…+12, в южных районах до +20 градусов. Также переменная облачность, без осадков, ветер северный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.

Из-за теплых температур на реке Алей стремительно растет уровень воды, поэтому возможно, что завтра-послезавтра он достигнет 560 сантиметров, вода выйдет из берегов и подтопит прибрежные участки и дома в Рубцовске и соседних селах. Сегодня на место выехала оперативная группа ведомства. Пока ухудшения обстановки и подтоплений жилых домов ни в Рубцовске, ни по краю - нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU