В Барнауле до конца недели могут снести скандальную автомойку
Собственник автомойки в исторической части Барнаула должен снести строение до 4 апреля, как это постановил суд.
Как пояснил «Вести22» сам владелец автомойки, сейчас идет подготовка к демонтажу. И, скорее всего, убрать конструкцию в срок не получится.
Автомойка появилась на противоположной стороне дороги от Демидовской площади прошлым летом. Постройка сразу привлекла внимание горожан и администрации. Последняя посчитала, что этот объект портит вид исторической части города, поэтому ее должны демонтировать. Арендодатель участка (Александр Ракшин) и владелец автомойки (Евгений Чертов) – заключили мировое соглашение.
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ИСТОЧНИК KP.RU