2019-04-02T17:03:33+03:00
Общество

В Барнауле до конца недели могут снести скандальную автомойку

Дарья САВЕНКО
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Собственник автомойки в исторической части Барнаула должен снести строение до 4 апреля, как это постановил суд.

Как пояснил «Вести22» сам владелец автомойки, сейчас идет подготовка к демонтажу. И, скорее всего, убрать конструкцию в срок не получится.

Автомойка появилась на противоположной стороне дороги от Демидовской площади прошлым летом. Постройка сразу привлекла внимание горожан и администрации. Последняя посчитала, что этот объект портит вид исторической части города, поэтому ее должны демонтировать. Арендодатель участка (Александр Ракшин) и владелец автомойки (Евгений Чертов) – заключили мировое соглашение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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