Владимир Путин сменил главного прокурора Алтайского края

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-02T16:09:52+03:00

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Президент России Владимир Путин назначил Александра Руднева на должность прокурора Алтайского края.

- Президент РФ Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции третьего класса Александра Викторовича Руднева на должность прокурора Алтайского края на пятилетний срок, - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры России.

На этом посту он сменил Якова Хорошева, который еще в феврале указом президента был назначен главным прокурором в Новосибирской области.

Справка КП

Родился Александр Руднев в 1974 году в селе Нижняя Каменка Алтайского района Алтайского края. В 1996 году окончил Алтайский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1996 года. В последнее время Александр Руднев занимал должность первого заместителя прокурора Волгоградской области.

За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России».

ИСТОЧНИК KP.RU