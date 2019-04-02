Рубцовск может подтопить в ближайшие дни
В ближайшие несколько дней вода может подтопить Рубцовск и соседние населенные пункты.
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, на реке Алей стремительно растет уровень воды. Не исключено, что завтра-послезавтра он достигнет 560 сантиметров, вода выйдет из берегов и подтопит прибрежные участки и дома. На место выехала оперативная группа ведомства. Пока ухудшения обстановки и подтоплений жилых домов ни в Рубцовске, ни по краю - нет.
- Информация доведена до служб городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, все они готовы к реагированию, - подчеркнули в ведомстве.
Затороопасные участки Алтайского края:
- Обь (села Соколово, Сибирка, Чеканиха);
- Чумыш (город Заринск, пгт Тальменка, село Староперуново);
- Река Бия (села Сайдып, Сосновка, Новиково, Усятское);
- Бурла (село Хабары);
- Катунь (село Шульгин-Лог, поселок Катунь (мост), село Ая);
- Алей (город Рубцовск);
- Ануй (село Антоньевка);
- Чарыш (села Харлово, Маралиха, Карпово-2, Чарышское, Белоглазово, Озерки);
- Песчаная (села Солоновка, Красный городок (мост), Точильное, Кировский, Тоурак).
ИСТОЧНИК KP.RU