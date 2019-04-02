Вечером 2 апреля военные перекроют дороги недалеко от Барнаула

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-02T12:58:12+03:00

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В Алтайском крае на несколько часов перекроют трассу. Связано это с движением военных колон.

Так, с 23:55 2 апреля до 2:55 3 апреля для проезда будет закрыта дорога по маршруту: «ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 – Фирсово – Бобровка – Бобровка». Водителей просят заранее планировать поездки и по возможности выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU