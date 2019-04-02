2019-04-02T12:25:50+03:00
Общество

В Алтайском крае дополнительно выделили 54 млн рублей на ремонт спортивных учреждений

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Алтайском крае дополнительно выделили 54 млн рублей на ремонт спортивных учрежденийВ Алтайском крае дополнительно выделили 54 млн рублей на ремонт спортивных учрежденийФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Алтайском крае выделили дополнительные средства на проведение капитального и текущего ремонта региональных спортивных учреждений.

Как сообщили в региональном Министерстве финансов, на эти цели будет направлено 54 млн рублей.

В Алтайском училище олимпийского резерва запланирована реконструкция помещения для спортивного интерната с круглогодичным пребыванием. В этом же учреждении должны отремонтировать легкоатлетическую площадку для тренировок, а также сделать капитальный ремонт кровли.

В Краевой спортивной детско-юношеской школе планируют отремонтировать бытовые помещения, водосточные системы, а также провести отделку цоколя и заменить деревянные оконные блоки на пластиковые.

В спортивной школе олимпийского резерва по боксу «Алтайский ринг» в ближайшей перспективе должны обновить фасад и кровлю.

Уточняется, что дополнительные средства были выделены после распоряжения губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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