В алтайском селе рухнула 45-летняя водонапорная башня

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-02T11:23:59+03:00

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Водонапорная башня 1973 года постройки рухнула в селе Андроново Тюменцевского района. Инцидент произошел в ночь на 2 апреля.

Как рассказала «Политсибру» местная жительница Марина Зюзляева, проблемы с водоснабжением, в частности с многострадальной водонапорной башней, начались еще в 2015 году. Люди оставались без воды в период с мая по сентябрь, поэтому приспособились рыть колонки, правда, за свой счет. А минувшим летом на этой же башне башне сгорел насос.

В 2017 году Тюменцевский район попал в губернаторскую программу «Ремонт 100 скважин». Новую скважину все-таки пробурили, сгоревший в мае насос заменили, но старую башню не отремонтировали. По словам местной жительницы, это и стало причиной крушения.

- Башня вся сгнила - летом из нее вытекала вода. Основание башни сделано из кирпича, и, естественно, он намокал и постепенно разрушался. На зиму это все замерзло, а с наступлением теплой погоды кирпичная стойка не выдержала, - считает Марина Зюзляева.

Сейчас на месте ведутся ремонтные работы, водоснабжение планируют восстановить к вечеру.

ИСТОЧНИК KP.RU