2019-04-02T11:03:20+03:00
Происшествия

Алтайский бизнесмен приговорен к принудительным работам за неуплату 17 млн рублей

Дарья САВЕНКО
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Директора торгового дома «АгроАльянс» приговорили к исправительным работам за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 17 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Алтайскому краю, мужчина занимался посредническими услугами при приобретении сельскохозяйственной продукции. При этом он организовал фиктивный документооборот с предприятиями, которые на самом деле не осуществляли предпринимательскую деятельность. В налоговые органы он направил ложные документы на предоставление налогового вычета на сумму свыше 17 млн руб.

Директора признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако оно было заменено на альтернативное наказание - принудительные работы в исправительном центре сроком на 2 года с удержанием 20 процентов заработка.

В ведомстве отметили, что в доход государства взыскана сумма ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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