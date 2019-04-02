2019-04-02T10:45:20+03:00
Происшествия

Житель Бийска получил 21 год лишения свободы за двойное убийство

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Осужденный за двойное убийство житель Бийска пытался обжаловать приговор в Верховном суде России, однако наказание оставили без изменения.

Как сообщает сайт прокуратуры Алтайского края, 50-летний мужчина, ранее судимый за убийство и разбойное нападение, после условно-досрочного освобождения проживал в одной квартире с бывшей женой своего отца и ее сыном, с которыми у него сложились неприязненные отношения. Женщина и ее сын настаивали, чтобы осужденный съехал с квартиры, а тот считал, что имеет право в ней жить, поскольку раньше жилье принадлежало его отцу.

На фоне очередного конфликта осужденный напал на сына хозяйки квартиры с топором и нанес ему несколько ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался. Тогда злоумышленник спрятал его труп в шкаф и замыл следы расправы.

Когда хозяйка вернулась домой, она не заметила следов преступления. Женщина снова завела разговор о переезде мужчины. Тогда осужденный ударил ее несколько раз гантелей, а после этого задушил.

За убийство двух человек Алтайский краевой суд назначил ему наказание – 21 год лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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