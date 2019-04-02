Бийск ищет землю под кладбище

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-02T10:14:45+03:00

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Бийск столкнулся с проблемой места для кладбища. Город хотел обменять свои земли на земли Бийского района, однако они являются региональными и находятся в аренде.

Как сообщает «Бийский рабочий», через несколько лет места на Северном кладбище могут оказаться в дефиците. Пока кладбище намерены расширять в сторону северо-востока, что позволит обустроить три-четыре новых квартала. Еще четыре – в будущем году. Расширять кладбище дальше нет возможности, так как рядом находится граница муниципальной земли. Сейчас Бийск прорабатывает вопрос межевания бийского участка и прилегающих к нему земель, чтобы в будущем можно было вести переговоры с краевым правительством о перераспределении земли.

На крайний случай, на примете муниципалитета уже есть несколько участков, на которых можно организовать новое кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU