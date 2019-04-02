2019-04-02T09:44:50+03:00
Происшествия

Сельчанка перевела мошенникам свыше 400 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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Сельчанка перечислила мошенникам свыше 400 тысяч рублей.Сельчанка перечислила мошенникам свыше 400 тысяч рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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Жительница алтайского села «Покровка» стала жертвой мошенников – она перечислила мошенникам свыше 400 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 42-летняя женщина разместила в интернете объявление о продаже дома. Вскоре ей позвонила неизвестная и сообщила, что готова купить дом и даже предложила перечислить задаток. Сельчанка продиктовала данные своей банковской карты. Злоумышленница увидела, что денег там нет, и попросила назвать им номер другой карты. Женщина попросила карту у своей 68-летней родственницы и в банкомате под диктовку сделала ряд банковских операций. Окончательно запутавшись, она сняла 414 тысяч и перечислила их на 10 номеров сотовых телефонов.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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