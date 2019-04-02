Сельчанка перевела мошенникам свыше 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-02T09:44:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница алтайского села «Покровка» стала жертвой мошенников – она перечислила мошенникам свыше 400 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 42-летняя женщина разместила в интернете объявление о продаже дома. Вскоре ей позвонила неизвестная и сообщила, что готова купить дом и даже предложила перечислить задаток. Сельчанка продиктовала данные своей банковской карты. Злоумышленница увидела, что денег там нет, и попросила назвать им номер другой карты. Женщина попросила карту у своей 68-летней родственницы и в банкомате под диктовку сделала ряд банковских операций. Окончательно запутавшись, она сняла 414 тысяч и перечислила их на 10 номеров сотовых телефонов.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Читайте также

После случайного знакомства жительница Барнаула осталась без смартфона (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU