Один из оживленных перекрестков Барнаула временно станет нерегулируемым
Светофоры отключат во вторник, 2 апреля, на пересечении проспекта Ленина и улицы Союза Республик в Барнауле.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с 13:00 до 16:30 на участке запланированы ремонтные работы.
Участников дорожного движения просят быть внимательными, проезжая оживленном перекресток и соблюдать требования дорожных знаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU