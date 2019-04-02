2019-04-02T09:01:34+03:00
Общество

Один из оживленных перекрестков Барнаула временно станет нерегулируемым

Дарья САВЕНКО
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Светофоры отключат во вторник, 2 апреля, на пересечении проспекта Ленина и улицы Союза Республик в Барнауле.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с 13:00 до 16:30 на участке запланированы ремонтные работы.

Участников дорожного движения просят быть внимательными, проезжая оживленном перекресток и соблюдать требования дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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