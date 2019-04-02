2019-04-02T07:37:34+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» уступил на своей площадке тульскому «Арсеналу»

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Травмированные игроки "АлтайБаскета" Клим Мускулис и Дмитрий ЗлобинТравмированные игроки "АлтайБаскета" Клим Мускулис и Дмитрий ЗлобинФото: предоставлено пресс-службой
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Игроки барнаульского «АлтайБаскета» провели очередной матч в рамках чемпионата страны в Суперлиге-2. Накануне, 1 апреля, они принимали на своей площадке тульский «Арсенал».

Уже с первых минут игры гости подтвердили статус фаворита. В стартовом игровом отрезке «АлтайБаскет» набрал всего лишь 10 очков, в то время как туляки «настреляли» на 18 баллов.

Во втором и третьем периодах «Арсенал» продолжил увеличивать свое преимущество в счете. Лишь в заключительной четверти гости позволили себе расслабиться, а в целом матч завершился со счетом 62:73 в пользу «Арсенала».

Самым результативным в составе «АлтайБаскета» в этом матче оказался Владислав Лисовский. На его счету 26 набранных очков.

Эксперты связывают очередное поражение «АлтайБаскета» с тем, что в составе барнаульской команды много кадровых проблем. К ранее травмированным игрокам Дмитрию Злобину и Климу Мускулису добавился Василий Рыженко. Ведущий центровой «АлтайБаскета» подвернул ногу.

Сегодня, 2 апреля, «АлтайБаскет» и «Арсенал» проведут в Барнауле повторную встречу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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