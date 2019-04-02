В Барнауле будут судить серийного насильника

СЕГОДНЯ 06:32 2019-04-02T06:32:42+03:00

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Более 13 лет понадобилось барнаульским следователям на задержание серийного насильника. Впервые он совершил тяжкое преступление еще в 2005 году против 13-летней девочки.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, помимо насильственных действий обвиняемый угрожал ребенку убийством. Это преступление было совершено на территории Нагорного парка.

После этого в 2006 и 2007 годах еще три жительницы Барнаула обратились с заявлениями в полицию об изнасиловании. Все преступления были совершены в условиях неочевидности.

Только в январе 2019 года подозреваемого в серии изнасилований удалось задержать. Им оказался 44-летний барнаулец. Результаты генетической экспертизы подтвердили его причастность к совершенным преступлениям. Известно, что задержанный уже признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU