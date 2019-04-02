Жители Алтайского края могут сделать прививки от кори

СЕГОДНЯ 05:57 2019-04-02T05:57:30+03:00

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Накануне, 1 апреля, в регионе, как и во всей стране, стартовала массовая прививочная кампания против кори. Медики однозначно говорят о том, что от этого заболевания способна защитить именно своевременная прививка.

Как сообщают «Наши новости», в марте 2019 года заболевания корью выявили у семи жителей Алтайского края. Желающие поставить прививку должны обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцину ставят людям от 18 до 35 лет при условии, что они не болели ранее корью и прививались один раз в жизни. Специалисты отмечают, что в прививках от кори из-за повышенного риска получить это заболевание нуждаются работники сферы образования, медицины и транспорта. Кампания по иммунизации населения продлится до 1 октября.

Ранее сообщалось, что на покупку препарата из краевого бюджета выделено 340 тысяч рублей. На эти деньги должны были закупить две вакцины отечественного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU