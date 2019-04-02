Паводок-2019: где в Алтайском крае находятся затороопасные участки
В ближайшие дни температура воздуха в Алтайском крае станет причиной активного снеготаяния и стремительной приточности талых вод в водные объекты по всему бассейну Верхней Оби.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в период вскрытия рек возможны заторы льда. Чаще всего они образуются на крутых излучинах рек, мелких перекатах, участках русла около островов, искусственных стеснениях русла, например мосты и дамбы.
Затороопасные участки Алтайского края:
- Река Бия (села Сайдып, Сосновка, Новиково, Усятское);
- Чумыш (город Заринск, пгт Тальменка, село Староперуново);
- Алей (город Рубцовск);
- Катунь (село Шульгин-Лог, поселок Катунь (мост), село Ая);
- Чарыш (села Харлово, Маралиха, Карпово-2, Чарышское, Белоглазово, Озерки);
- Бурла (село Хабары);
- Обь (села Соколово, Сибирка, Чеканиха);
- Ануй (село Антоньевка);
- Песчаная (села Солоновка, Красный городок (мост), Точильное, Кировский, Тоурак).
Подтопление низменных участков местности талой водой может наблюдаться в Краснощековском, Змеиногорском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском, Красногорском, Петропавловский, Шипуновском, Поспелихинском, Третьяковском и Рубцовском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU