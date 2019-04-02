2019-04-02T05:10:48+03:00
Общество

Паводок-2019: где в Алтайском крае находятся затороопасные участки

Дарья САВЕНКО
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В период вскрытия рек возможны заторы льда.В период вскрытия рек возможны заторы льда.Фото: Дарья САВЕНКО
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В ближайшие дни температура воздуха в Алтайском крае станет причиной активного снеготаяния и стремительной приточности талых вод в водные объекты по всему бассейну Верхней Оби.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в период вскрытия рек возможны заторы льда. Чаще всего они образуются на крутых излучинах рек, мелких перекатах, участках русла около островов, искусственных стеснениях русла, например мосты и дамбы.

Затороопасные участки Алтайского края:

- Река Бия (села Сайдып, Сосновка, Новиково, Усятское);

- Чумыш (город Заринск, пгт Тальменка, село Староперуново);

- Алей (город Рубцовск);

- Катунь (село Шульгин-Лог, поселок Катунь (мост), село Ая);

- Чарыш (села Харлово, Маралиха, Карпово-2, Чарышское, Белоглазово, Озерки);

- Бурла (село Хабары);

- Обь (села Соколово, Сибирка, Чеканиха);

- Ануй (село Антоньевка);

- Песчаная (села Солоновка, Красный городок (мост), Точильное, Кировский, Тоурак).

Подтопление низменных участков местности талой водой может наблюдаться в Краснощековском, Змеиногорском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском, Красногорском, Петропавловский, Шипуновском, Поспелихинском, Третьяковском и Рубцовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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