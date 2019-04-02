В Барнауле пройдет международный хоккейный турнир Student Hockey Challenge

СЕГОДНЯ 04:28 2019-04-02T04:28:20+03:00

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В конце сентября-начале октября Барнаул примет международный хоккейный турнир Student Hockey Challenge. В нем примут участие команды из США, Европы, Азии и России, в том числе барнаульское «Динамо».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, матчи пройдут на льду «Карандин-Арены» и Дворца зрелищ и спорта, который сейчас ремонтируют.

Кстати, в субботу барнаульское «Динамо» завоевали путевку на Всероссийский финал студенческой хоккейной лиги. В отборочном турнире команда обыграла читинский «Университет-ЗабГУ» со счетом 8:1, уступила «Металлургу-Новокузнецку» - 2:3, а в решающем матче переиграла прокопьевский «Шахтер» с итогом 5:4. Таким образом, подопечные Александра Усачева заняли второе место и вместе с хоккеистами из Новокузнецка будут представлять Сибирский регион на всероссийском финале в Дмитрове, который пройдет с 24 по 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU