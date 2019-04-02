В Барнауле пройдет международный хоккейный турнир Student Hockey Challenge
В конце сентября-начале октября Барнаул примет международный хоккейный турнир Student Hockey Challenge. В нем примут участие команды из США, Европы, Азии и России, в том числе барнаульское «Динамо».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, матчи пройдут на льду «Карандин-Арены» и Дворца зрелищ и спорта, который сейчас ремонтируют.
Кстати, в субботу барнаульское «Динамо» завоевали путевку на Всероссийский финал студенческой хоккейной лиги. В отборочном турнире команда обыграла читинский «Университет-ЗабГУ» со счетом 8:1, уступила «Металлургу-Новокузнецку» - 2:3, а в решающем матче переиграла прокопьевский «Шахтер» с итогом 5:4. Таким образом, подопечные Александра Усачева заняли второе место и вместе с хоккеистами из Новокузнецка будут представлять Сибирский регион на всероссийском финале в Дмитрове, который пройдет с 24 по 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU