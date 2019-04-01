На Алтае могут отменить мораторий на выкуп сельхозземель

СЕГОДНЯ 17:11 2019-04-01T17:12:25+03:00

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Вопрос о снятии моратория на выкуп сельхозземель готовы предметно изучить депутаты Алтайского заксобрания. С таким вопросом обратился инвестор «ЭкоНива Молоко Сибирь», зашедший в регион в минувшем году, сообщил в интервью ТАСС спикер АКЗС Александр Романенко.

Эта компания намерена реализовать на Алтае крупный инвестиционный проект - построить молочный животноводческий комплекс. Для заготовки кормов планируется использовать 5 тыс. гектаров земли. Но в регионе в начале двухтысячных годов был наложен мораторий на продажу земли сельхозназначения, и теперь ее можно только взять в аренду на 49 лет.

«Для улучшения условий инвестирования мы готовы рассматривать вопрос об отмене или значительном сокращении срока моратория, пересматривать отдельные его условия. Но из-за значительных рисков и ценности такого ресурса, как земля, мы должны широко обсудить эту тему с общественностью, с муниципалитетами, с товаропроизводителями»,- сказал Александр Романенко.

Он также добавил, что в регионе на эту тему уже прошел ряд дискуссий, но пока депутаты заняли осторожную позицию по этому поводу, отметили в АКЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU