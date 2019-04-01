Многодетную семью в Барнауле незаконно исключили из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-01T13:58:51+03:00

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После обращения многодетной семьи из Барнаула в прокуратуру, ее восстановили в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, многодетную молодую семью исключили из списков из-за того, что супруг заявительницы до 15 июня 2017 года являлся собственником жилого дома и членом семьи собственника квартиры. В связи с этим в комитете жилищно-коммунального хозяйства Барнаула определили, что обеспеченность суммарной общей площадью жилых помещений молодой семьи превышает учетную норму и на основании этого исключили семью из списков, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Вместе с тем, в прокуратуре выявили, что на момент постановки на учет семьи заявительницы, в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, ее супруг не являлся членом ее семьи. Брак зарегистрирован в июле 2017 года, в связи с чем, продажа имущества супругом заявителя до зарегистрированного брака не может рассматриваться как намеренные действия по ухудшению жилищных условий, и не является основанием для снятия семьи заявительницы с учета в качестве нуждающейся в жилом помещении.

В итоге семью из шести человек восстановили в списке молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU