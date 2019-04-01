Арендатор комнаты в Барнауле украл у хозяйки ноутбук

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-01T13:25:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали подозреваемого в краже ноутбука. Мужчина прихватил чужую технику, когда съезжал из комнаты, которую до этого снимал в аренду.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Алтайскому краю, в полицию обратилась 35-летняя хозяйка квартиры. Она сообщила, что из ее квартиры пропал ноутбук. Сумму причиненного ущерба она оценила в 10 тысяч рублей.

Когда полицейские начали разбираться в ситуации, они установили, что, скорее всего, ноутбук украл бывший арендатор комнаты. В итоге эта версия подтвердилась. Когда злоумышленника задержали, он сразу признался в совершении кражи. Оказалось, что на момент задержания он уже успел продать ноутбук, разместив объявление в Интернете.

В настоящее время по факту кражи возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU