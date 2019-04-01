Шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ начинает предкастинг в новый сезон!
С 6 апреля в России и Белоруссии стартует предкастинг шестого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ – грандиозного проекта, который дает шанс прославиться лучшим танцовщикам в самых разных направлениях.
Шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ – не просто телевизионный конкурс. За пять лет существования проект научил россиян разбираться в танцевальных стилях, убедил, что современный танец – это настоящее искусство, доказал, что танцы могут быть смыслом жизни. Участников в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ отбирают лучшие хореографы страны, которые работают в шоу-бизнесе и театральной сфере, а наставниками в разных сезонах были Егор Дружинин, Татьяна Денисова и Мигель. В новые выпуски регулярно приходят участники предыдущих сезонов – и в качестве хореографов, и в качестве партнеров по сцене.
Вячеслав Дусмухаметов, продюсер шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ: «ТНТ - это канал возможностей, а «ТАНЦЫ» - история про талант, самореализацию и исполнение мечты. Об успешности проекта лучше всего говорят факты: телевизионные рейтинги, количество и география участников, зарождение широкого интереса к танцевальной культуре в России и за её пределами. Перед запуском каждого сезона мы бросаем себе амбициозный вызов - сделать новый сезон ещё лучше и качественнее, чем предыдущие».
Константин Обухов и Армен Оганян, креативные продюсеры шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ: «С каждым годом в проект приходят все более сильные танцовщики. Самые лучшие из них достойны попасть в эфир телеканала ТНТ и поделиться своей историей через танец. Поэтому на кастинги мы ждем всех, кто связал свою жизнь с танцем и кому есть что сказать».
Хочешь попасть в эфир лучшего развлекательного телеканала? Мечтаешь учиться у лучших хореографов? Заполняй анкету и приходи на предкастинг!
Предкастинги пройдут в следующих городах:
•6 апреля Челябинск +7(951) 771-02-71
•6 апреля Владивосток +7 (423) 280-01-00, +7(967) 958-01-00
•7 апреля Екатеринбург +7(343) 377-5-111
•7 апреля Хабаровск +7(4212) 200-812, +7(914)158-08-12
•13 апреля Саратов +7(8452) 53-75-70
•13 апреля Набережные Челны +7(960)058-17-28
•13 апреля Ростов-на-Дону +7(928)120-12-00
•14 апреля Казань +7(904)663-40-06
•14 апреля Краснодар +7(988)365-42-88
•19 апреля Красноярск +7 (923) 325-20-50
•19 апреля Минск +375(29)102-27-72
•20 апреля Новосибирск +7(996)545-31-36
•20,21 апреля Санкт-Петербург +7(981)249-57-27
•21 апреля Омск + 7(996)396-82-29
•21 апреля Уфа +7(347)216-00-47
•4, 5 мая Москва
Все подробности о предкастинге в шоу «ТАНЦЫ» ищите по ссылке: http://castings.tnt-online.ru/casting-tancy-6/
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU