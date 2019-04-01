Барнаулец вместо сдачи квартиры в аренду потерял 190 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-01T11:57:37+03:00

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Житель Барнаула лишился крупной суммы денег после попытки сдать квартиру в аренду незнакомой женщине.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, потерпевший разместил на одном из сайтов объявление о том, что сдает квартиру в аренду на длительный срок. Вскоре на его мобильный телефон позвонила женщина, которая сказала, что хотела бы снять квартиру. Злоумышленница добавила, что в настоящее время она находится в другом городе и готова перечислить деньги за аренду квартиры на банковскую карту ее собственника. Для этого она попросила мужчину пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций. В ходе разговора мужчина сообщил позвонившей ему незнакомке персональные данные своей банковской карты. В результате с его счета было списано 190 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU