В Бийске произошла громкая отставка начальника управления соцзащиты

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-01T11:10:13+03:00

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Теперь уже бывший начальник управления соцзащиты по Бийску, Бийскому и Солтонскому районам Евгений Якуба с 31 марта покинул занимаемую должность.

Как сообщает «Политсибру», Евгений Якуба возглавил соцзащиту в августе 2018 года. В этой должности он проработал чуть более семи месяцев. В период с 2010 по 2017 годы Евгений Якуба работал в должности главы Бийского района. В сентябре 2017-го он выдвигался в качестве кандидата на выборах в Бийскую городскую думу. Решением суда его регистрация была признана незаконной. В октябре того же года Якуба подал документы на пост главы Бийского района, но его кандидатуру не поддержали.

Уже известно, что должность начальника управления соцзащиты по Бийску, Бийскому и Солтонскому районам заняла Ольга Штепа, которая до этого работала в должности руководителя местного центра занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU