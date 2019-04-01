Управляющую компанию в Барнауле заставили пересмотреть тариф «за текущее содержание дома»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-01T10:48:48+03:00

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После обращения жителей одного из многоквартирных домов Барнаула Государственная инспекция заставила управляющую компанию ООО «Базис» сделать перерасчет тарифа «за текущее содержание дома».

Как пишет ИА «Толк», жители дома, который находится по адресу: 6-я Нагорная, 11Б, обратились в свою управляющую компанию с просьбой починить протекающую крышу. Один из собственников рассказал, что крыша протекала в 13-ти квартирах.

Еще одна жительница этого дома добавила, что управляющая компания не собирается делать ремонт крыши за счет средств, которые собственники переводили в рамках тарифа «за текущее содержание дома».

Известно, что жильцы обратились в прокуратуру и Госинспекцию Алтайского края с просьбой проверить законность повышения тарифа «за текущее содержание дома».

Специалисты Госинспекции установили, что управляющая компания внесла в договор пункт, который позволяет ей в дальнейшем один раз в год изменять размер платы в одностороннем порядке. В ведомстве подчеркнули, что это условие существенно ущемляет права и интересы собственников жилых помещений как наиболее слабой стороны во взаимоотношениях с управляющей организацией и является нарушением законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU