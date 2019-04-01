2019-04-01T10:48:48+03:00
Общество

Управляющую компанию в Барнауле заставили пересмотреть тариф «за текущее содержание дома»

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

После обращения жителей одного из многоквартирных домов Барнаула Государственная инспекция заставила управляющую компанию ООО «Базис» сделать перерасчет тарифа «за текущее содержание дома».

Как пишет ИА «Толк», жители дома, который находится по адресу: 6-я Нагорная, 11Б, обратились в свою управляющую компанию с просьбой починить протекающую крышу. Один из собственников рассказал, что крыша протекала в 13-ти квартирах.

Еще одна жительница этого дома добавила, что управляющая компания не собирается делать ремонт крыши за счет средств, которые собственники переводили в рамках тарифа «за текущее содержание дома».

Известно, что жильцы обратились в прокуратуру и Госинспекцию Алтайского края с просьбой проверить законность повышения тарифа «за текущее содержание дома».

Специалисты Госинспекции установили, что управляющая компания внесла в договор пункт, который позволяет ей в дальнейшем один раз в год изменять размер платы в одностороннем порядке. В ведомстве подчеркнули, что это условие существенно ущемляет права и интересы собственников жилых помещений как наиболее слабой стороны во взаимоотношениях с управляющей организацией и является нарушением законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаулец вместо сдачи квартиры в аренду потерял 190 тысяч рублей
По инициативе «Единой России» сформирован план действий по повышению качества услуг общественного транспорта в Барнауле
В Бийске произошла громкая отставка начальника управления соцзащиты
В Алтайском крае вскрылась река Алей
Кредиторы Алтайского моторного завода будут добиваться его банкротства
Алтайскому губернатору зададут неудобные вопросы про мизерные зарплаты и завалы мусора
Алтайские власти вмешались в проблемы работников Иткульского спиртзавода
Определились первые участники полуфинала Лиги КВН-Алтай
Из Барнаула вновь можно улететь в Томск прямым рейсом
На Алтае проснулись клещи: есть первые "жертвы"
В Алейском районе талыми водами размыло дорогу
Пенициллин в молоке: миф или реальность
В Бийске демонтируют понтонный мост
Магистрант АлтГТУ стал победителем международной научной конференции
Кинотеатр планируют открыть в Барнауле на площади Октября
Жители Новомихайловки возмущены закрытием кладбища
Новый мост через Чумыш будет готов к ноябрю