В Алтайском крае вскрылась река Алей
В минувшие выходные на территории Алтайского края выше Гилевского водохранилища вскрылась река Алей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, а в ночь на 1 апреля начался процесс вскрытия реки Чарыш в районе села Карпово-2. Этому способствовали высокие температуры воздуха и дождь.
Положительная динамика уровней воды отмечается в верховьях и среднем течении рек Бия, Обь, а также Алей ниже Гилевского водохранилища, в среднем течении реки Чумыш. Уровни воды остаются низкими. В ближайшие сутки – трое будут участками вскрывать реки Чарыш, Катунь, Бия. Процесс разрушения льда продолжится и на остальных водных объектах края.
Гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Оби остается стабильной. Устойчивого роста уровней воды, создающего угрозу подтопления населенных пунктов, не наблюдается.
ИСТОЧНИК KP.RU