В Алтайском крае вскрылась река Алей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-01T10:42:35+03:00

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В минувшие выходные на территории Алтайского края выше Гилевского водохранилища вскрылась река Алей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, а в ночь на 1 апреля начался процесс вскрытия реки Чарыш в районе села Карпово-2. Этому способствовали высокие температуры воздуха и дождь.

Положительная динамика уровней воды отмечается в верховьях и среднем течении рек Бия, Обь, а также Алей ниже Гилевского водохранилища, в среднем течении реки Чумыш. Уровни воды остаются низкими. В ближайшие сутки – трое будут участками вскрывать реки Чарыш, Катунь, Бия. Процесс разрушения льда продолжится и на остальных водных объектах края.

Гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Оби остается стабильной. Устойчивого роста уровней воды, создающего угрозу подтопления населенных пунктов, не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU