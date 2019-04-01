2019-04-01T10:42:35+03:00
Общество

В Алтайском крае вскрылась река Алей

В настоящий момент вскрывается Чарыш
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшие выходные на территории Алтайского края выше Гилевского водохранилища вскрылась река Алей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, а в ночь на 1 апреля начался процесс вскрытия реки Чарыш в районе села Карпово-2. Этому способствовали высокие температуры воздуха и дождь.

Положительная динамика уровней воды отмечается в верховьях и среднем течении рек Бия, Обь, а также Алей ниже Гилевского водохранилища, в среднем течении реки Чумыш. Уровни воды остаются низкими. В ближайшие сутки – трое будут участками вскрывать реки Чарыш, Катунь, Бия. Процесс разрушения льда продолжится и на остальных водных объектах края.

Гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Оби остается стабильной. Устойчивого роста уровней воды, создающего угрозу подтопления населенных пунктов, не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаулец вместо сдачи квартиры в аренду потерял 190 тысяч рублей
По инициативе «Единой России» сформирован план действий по повышению качества услуг общественного транспорта в Барнауле
В Бийске произошла громкая отставка начальника управления соцзащиты
Управляющую компанию в Барнауле заставили пересмотреть тариф «за текущее содержание дома»
Кредиторы Алтайского моторного завода будут добиваться его банкротства
Алтайскому губернатору зададут неудобные вопросы про мизерные зарплаты и завалы мусора
Алтайские власти вмешались в проблемы работников Иткульского спиртзавода
Определились первые участники полуфинала Лиги КВН-Алтай
Из Барнаула вновь можно улететь в Томск прямым рейсом
На Алтае проснулись клещи: есть первые "жертвы"
В Алейском районе талыми водами размыло дорогу
Пенициллин в молоке: миф или реальность
В Бийске демонтируют понтонный мост
Магистрант АлтГТУ стал победителем международной научной конференции
Кинотеатр планируют открыть в Барнауле на площади Октября
Жители Новомихайловки возмущены закрытием кладбища
Новый мост через Чумыш будет готов к ноябрю