Кредиторы Алтайского моторного завода будут добиваться его банкротства

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-01T10:21:02+03:00

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Кредиторы ОАО «Алтайский моторный завод» объявили о намерении обратиться в арбитражный суд с тем, чтобы предприятие признали банкротом и открыли конкурсное производство.

Как пишет «Коммерсант», по иску Федеральной налоговой службы России на Алтайском моторном заводе уже открыта процедура наблюдения. По состоянию на май 2018 года задолженность предприятия составляла более 254,4 млн рублей.

На тот момент заводом управляло ООО «Концерн тракторные заводы». Предприятием занималось производством и реализацией дизельных двигателей, а также на их базе электроагрегатов общепромышленного назначения.

Издание напоминает, что теперь уже бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин в то время критически высказался в адрес собственников Алтайского моторного завода, по факту обвинив их в срыве программы по серийному выпуску двигателей для комплектования тракторов сельхозназначения и комбайнов.

ИСТОЧНИК KP.RU