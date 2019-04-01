Алтайскому губернатору зададут неудобные вопросы про мизерные зарплаты и завалы мусора

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-01T09:50:20+03:00

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Алтайский губернатор Виктор Томенко отчитается об итогах работы главы региона и правительства 25 апреля. Фракция "Справедливая Россия" подготовила вопросы, среди которых о борьбе с бедностью, зарплатах бюджетников, помощи сельхозтоваропроизводителям, банкротстве градообразующих предприятий.

Алтайский край занимает одно из последних мест в России по среднему уровню доходов и одно из первых – по количеству бедных жителей (в том числе семей с детьми). В этой связи справедливороссы спрашивают, какие приоритетные меры Правительство АК предпринимает (или собирается предпринять) для решения этих проблем? Есть ли в регионе стратегия по борьбе с бедностью?

Вероятное решение этого вопроса на региональном уровне – повышение средней зарплаты. Как известно, одним из предвыборных обещаний избирательной кампании Виктора Томенко была задача увеличения средней зарплаты в крае в течение пяти лет до 43 тысяч рублей. Депутаты интересуются, за счет чего будут достигнуты соответствующие темпы экономического развития и каковы источники роста экономики внутри региона?

Ну и, наконец, о мусорной реформе, которая вызывает повсеместное недовольство граждан. По сути, происходит передел рынка. И далеко не везде на замену приходят профессионалы. Не поставлена работа с населением, территориальные схемы обращения с отходами вызывают много нареканий, отсутствует актуальный реестр мест накопления ТКО и др. Исходя из обозначенных вопросов, что планирует Правительство предпринять в ближайшее время для их решения?

ИСТОЧНИК KP.RU