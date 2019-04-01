Алтайские власти вмешались в проблемы работников Иткульского спиртзавода

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-01T09:25:08+03:00

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В минувшую пятницу, 29 марта, в Зональном районе Алтайского края состоялось первое заседание по урегулированию ситуации на Иткульском спиртзаводе.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, руководство завода приняло решение о приостановке деятельности предприятия. 93 работника получили уведомления о сокращении. В целом перед сотрудниками Иткульского спиртзавода образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму – 7,5 млн рублей.

Как рассказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, на текущий момент 300 сотрудников завода получили специальные удостоверения, которые они вправе предъявить в службу судебных приставов для взыскания долгов по заработной плате. По 44 заявлениям работников принято решение об открытии исполнительных производств.

– 44 человека смогут получить средства на сумму 1,3 миллиона рублей из общей задолженности 7,5 миллиона рублей. Мы рассчитываем, что в течение нескольких дней аналогичное решение будет принято по всем остальным работникам завода. Люди смогут получить заработную плату, – сказала Надежда Капура.

Тем временем краевая служба занятости уже начала работу с сокращенными сотрудниками Иткульского спиртзавода. В ближайшее время им обещают предложить вакансии, имеющиеся в Зональном районе, согласно их профессиональной подготовке.

ИСТОЧНИК KP.RU