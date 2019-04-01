В Новоалтайске состоялся турнир по греко-римской борьбе среди юношей

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-01T09:51:12+03:00

Из 11 золотых медалей в разных весовых категориях четыре забрали новоалтайцы. Фото: Дарья САВЕНКО

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В Новоалтайске прошел один из старейших сибирских турниров по греко-римской борьбе среди юношей памяти Ивана Григорьева. В нем приняли участие олимпийские чемпионы, политики и 120 сильнейших спортсменов из восьми регионов России.

За несколько недель до начала турнира умер один из его создателей Евгений Дубовцев. До последнего он присутствовал на турнирах как почетный гость.

На 49-й турнир приехали министр спорта края Алексей Перфильев и депутат государственной думы Александр Прокопьев.

– Безусловно, это сплав физической силы и интеллекта. И как сказал наш легендарный сибиряк, наш с вами друг, Александр Карелин, греко-римская борьба – это те же самые шахматы, только фигуры побольше, поэтому передвигайте эти фигуры с умом, – поприветствовал Прокопьев участников соревнований.

Депутат Госдумы вручил спортсменам и тренерам благодарственные письма, подарил детям новую форму. Для спортсменов мастер-класс провели чемпионы Олимпийских игр Алексей Мишин, Мнацакан Искандерян и обладатель кубка мира Андрей Черепахин.

Победителем соревнований стал Руслан Новрузов. Из 11 золотых медалей в разных весовых категориях четыре забрали новоалтайцы. По результатам турнира они выступили успешнее, чем юноши из Новосибирка, Норильска, Томска, Хакассии и Республики Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU